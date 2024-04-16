'Yabancı öğrenci düşmanlığı ülkemize en büyük kötülük'

Yazar İsmail Kılıçarslan, uluslararası öğrenci pazarından pay almak için devletlerin her türlü katkıyı sağladığına dikkat çekerek, ABD'de bir çok üniversitenin okuma karşılığında 2 sene çalışma izni vaat ederek öğrenci çekmeye çalıştığına dikkat çekti.

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitimini tamamlayan öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye doktu olduklarını belirten Kılıçarslan "Kimisi bakan olmuş, kimisi vekil olmuş, kimisi başhekim olmuş, albay olmuş, hakim olmuş. Bunun Türkiye'ye sağlayacağı kamu diplomasisi avantajını bilmeyenlerin gündem belirlemesine isyan ediyorum" dedi.

Kılıçaraslan ayrıca Karabük'te yabancı düşmanlığı yapacağız diyerek üniversitede okuyan bütün Türk kızlarına iftira atıldığını ancak Karabük'te iddia edilenin aksine ne HIV artışı ne başka bir şey olmadığını vurguladı.

Karabük'taki iftiralar sonrasında Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan bir açıklama yaparak "Bolu'yu Karabük yaptırmam" demişti.

