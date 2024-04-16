Oyuncak tüfekle gasp yapan 2 şüpheli tutuklandı

Polis merkezine başvuran D.A. (23), 10 Nisan'da park halindeki hafif ticari aracında bulunduğu sırada aracına gelen ve elinde tüfek bulunan kişilerce 3 bin 800 lirasının gasbedildiğini ihbar etti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B'yi (22) Çeşme ilçesinde, olayda kullandıkları ve oyuncak olduğu tespit edilen tüfekle gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve U.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilden inen iki kişinin park halindeki hafif ticari araca doğru koşması, ardından ellerindeki tüfeği göstererek araçtaki kişiyi darbetmesi yer alıyor. Görüntülerde, şüphelilerin otomobile binerek bölgeden uzaklaşması da bulunuyor.