Rekabet Kurumu ve Hukuku: Türk-Alman Üniversitesi'nde Konferans

Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Ana sayfaHaberler

Rekabet Kurumu ve Hukuku: Türk-Alman Üniversitesi'nde Konferans

Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde 17 Nisan 2024 Çarşamba Günü "Rekabet Kurumu ve Rekabet Hukukunun Tanıtımı'' başlıklı konferans düzenleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 17:01, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:05
Yazdır
Rekabet Kurumu ve Hukuku: Türk-Alman Üniversitesi'nde Konferans

Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, rekabet hukuku ve uygulamaları alanında önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor. 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleşecek olan etkinlik, "Rekabet Kurumu ve Rekabet Hukukunun Tanıtımı" başlığıyla düzenleniyor.

Konferansta, sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat TOPKAYA konuşmacı olarak yer alacak.

Rekabet hukuku, günümüzde iş dünyasının ve tüketicilerin önemli bir meselesi haline gelmiştir. Rekabetin korunması, adil piyasa koşullarının sağlanması ve tüketicilerin haklarının korunması amacıyla etkin bir rekabet hukuku çerçevesinin oluşturulması gerekliliği, hem yerel hem de uluslararası düzeyde giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, Türk - Alman Üniversitesi'nin düzenlediği konferans, rekabet hukukunun temel prensiplerini ve uygulamalarını ele alacak, katılımcılara bu önemli alan hakkında derinlemesine bir anlayış sunacaktır.

Konferansta özellikle Rekabet Kurumu'nun rolü ve işlevleri; Rekabet Kurumu, Türkiye'de rekabetin korunması ve teşvik edilmesi için etkin bir rol oynamaktadır. Bu kurumun faaliyetleri, piyasa rekabetinin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve ekonomik adaletin tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Başkan Yardımcısı Ferhat TOPKAYA'nın katılımıyla düzenlenecek olan konferansta, katılımcılar Rekabet Kurumu'nun çalışma prensipleri, karar alma süreçleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi edineceklerdir.

Türk - Alman Üniversitesi'nin düzenlediği bu önemli etkinlik, rekabet hukukunun temel ilkelerini anlamak ve bu alandaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyen herkes için bir fırsat sunmaktadır.

Programın afişi;

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber