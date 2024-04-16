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Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi yola çıktı

GAZZE halkına ulaştırılması için hazırlanan ve içerisinde 3 bin 774 tonluk yardım malzemesi bulunan 9'uncu 'İyilik Gemisi' Mersin'den uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 19:37, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:39
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Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi yola çıktı

Kızılay bağışçıları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile temin edilen gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolilerinden oluşan 3 bin 774 tonluk yardım, Mersin Limanı'nda bekleyen gemiye yüklendi. Limanda düzenlenen törene Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende konuşan Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım götüren ülke olduğunu söyledi. Yılmaz, bağışçıların katkısıyla Gazze'ye yardımların süreceğini kaydetti. Törenle yola çıkan gemi, yaklaşık 48 saat sürecek deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaşacak. Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, TIR'larla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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