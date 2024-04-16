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MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 20:40, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:18
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ABD'de bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadesini kullandı.

IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği Washington'da bulunan Karahan, Peterson Institute for International Economics panelinde konuştu. Karahan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon hedefleri ve Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Merkez Bankası 2023 yılında 818 milyar TL zarar açıkladı

Konuşmasında Türkiye ekonomisinde cari açığın ülkeyi kırılgan hale getirdiğini belirten Karahan, enflasyon beklentilerinin yüksek olmasının da yatırım ortamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Karahan, TCMB olarak olarak şu anda enflasyonu düşürmeye çalıştıklarını ve geçen yıl Haziran ayından itibaren politika faizini hızlı bir şekilde yükselttiklerini söyledi.

Karahan'dan 2024 sonu enflasyon tahmini

Enflasyon yüzde 73 ile yüzde 75 arasında tepe yapacağını, hedefin bu yıl sonu için yüzde 36, gelecek yılı için yüzde 14 ve sonraki yıl içinde yüzde 9 olmak üzere tek hane olduğunu dile getiren Karahan, yüzde 5'lik resmi hedefe ulaşmak istediklerininin altını çizdi.

"Talebi yakından takip ediyoruz. Faiz artışları talepte bir miktar normalleşme sağladı" diyen Karahan, "Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak zor ama ne gerekiyorsa yapılacak" ifadelerini kullandı.

Güvenin yeniden tesis edilmesi için önemil adımlar attıklarını belirten Karahan, bundan sonra da ne gerekiyorsa yapılacaklarının altını çizdi.

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