Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşında hayata gözlerini yuman Hatemi için Zincirlikuyu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül ile Hatemi'nin ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenazede taziyeleri Hatemi'nin eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve Hüseyin Hatemi kabul etti.

Cenazeye katılan Prof. Dr. Bekir Karlığa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böylesi durumlarda konuşmanın zor olduğunu belirterek, "Sezer Hatemi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini 40 yıldır tanırım. Son derece insancıl, insansever ve Hüsrev Bey'in duygularına tercüman olan birisiydi. O, artık Rahmet-i Rahman'a erişti. Cenab-ı Allah, kendisini Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin, temennim ve duam budur." şeklinde konuştu.

Hatemi'nin naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.