Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan 2 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 2 maç şu şekilde;

Kasımpaşa - Konyaspor

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ VAR KAYITLARI

Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelenin 54'üncü dakikasında Rohden ile Ceccherini'nin ceza sahası içerisinde Bright Osayi-Samuel'e müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, önce oyunu devam ettirdi. Ardından VAR ile konuşan Tugay Kaan Numanoğlu, gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Numanoğlu, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Tugay, beni duyuyor musun?

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.

VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum.

Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

VAR: 6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Geliyorum Andre

VAR: Başka açı ister misin?

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet. Açıyı değiştir. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok.

VAR: Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Kart yok, sadece penaltı.

Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

Karşılaşmanın 86'ncı dakikasında sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci'ye Eysseric müdahale etti. Pozisyonun devamında karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, önce pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltıyı iptal etti.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Tugay! Penaltının iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

AVAR: Penaltı iptali için sahada inceleme öneriyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

VAR: Topa ilk 9 numara vuruyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet.

VAR: Daha sonra hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet, tamam. Topa ilk vuran 9 numara. Tamam, penaltı yok ve frikik. Tamam.