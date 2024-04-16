Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenleme TBMM'de

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisi'nin "hayat pahalılığı", İYİ Parti'nin "Ordu'daki yerel seçim", DEM Parti'nin "31 Mart'taki yerel seçimler" ve CHP'nin "İsrail'in Gazze saldırıları" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriyle, turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sırasına alındı. Genel Kurulda bugün ve yarın turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması; 18 Nisan Perşembe günü enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Genel Kurulun Nisan ve Mayıs aylarındaki çalışma günlerinde, denetim konuları görüşülmeyerek, gündemdeki kanun tekliflerinin ele alınması kararı alındı.

Genel Kurulda daha sonra Danışma Kurulunun "TBMM'nin açılışının 104. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda düzenlenecek özel oturumla ilgili kararı görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, 23 Nisan Salı günü özel gündemle toplanacak Genel Kurulda yapılacak görüşmelerde, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin grup başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayan siyasi partilerin genel başkanlarına da talepleri halinde 3'er dakika süreyle söz verilecek ve bu birleşimde başka konular görüşülmeyecek.

Genel Kurulda, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamayla kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.