Kampüste çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 23:22, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:37
Kampüste iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.