Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'öğretmen atamaları'na dair açıklamasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan açıklama geldi.

Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor"

[Cumhurbaşkanı @RTErdogan]

"68 Bin Öğretmen Ataması" diye uzun süredir sesini duyurmaya çalışan meslektaşlarımız duyulmalı. #Öğretmen atama sayısı belirlenirken; emekli olan sayısı, bütçe disiplini gibi kısıtlayıcı gerekçeler öne sürülmemeli, ücretli öğretmenle kapatılmaya çalışılan gerçek ihtiyaç görülmelidir.

Unutulmamalı ki, eğitimden tasarruf olmaz. Her çocuğun hayatı özeldir ve hiç bir çocuğun yedeği yoktur. Her zaman eğitimi önceleyen hükümet, gerçek ihtiyacı karşılayacak kadar öğretmen atamasını da öncelemelidir.

