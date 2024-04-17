17 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turgut Özal'ı Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bahar Oturumu'nda Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nda konuşacak.

(Strazburg)

3- AK Parti TBMM grup toplantısı yapılacak.

(11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Saadet Partisi grup toplantısı yapılacak.

(09.15)

- Genel Kurul'da, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsünün düzenleyeceği Küresel Görünüm Forumu'nda konuşacak.

(Washington)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini, şubat ayı dış ticaret endeksleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyaretinde Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

(Doha)

2- Avrupa Birliği zirvesinin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanşında, 18 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Sarı-lacivertli takım son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

2- Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar ve takımdan bir futbolcu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; Yunan ekip, daha sonra son antrenmanına çıkacak.

(İstanbul/18.00/19.00)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Niners Chemnitz takımına konuk olacak.

(Chemnitz/20.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(San Cristobal de La Laguna/21.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin, Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak.

(Mersin/19.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00)