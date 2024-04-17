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Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor

Kamu harcamaları kısılacak, tasarruf tedbirleri artırılacak. Vergi kaçağı ve kayıt dışı önlenecek. Kurumlar bütçelerinin dışına çıkamayacak. Bina ve araç alımı ve kiralanmasına izin verilmeyecek. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım mecburi ise personel sınırı olacak...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 07:30, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:30
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Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre hükümet önceliğini enflasyonu düşürmeye ve vatandaşın refah seviyesini yükseltmeye verecek. Emekliden öğrenciye, işçiden memura kadar hükümet bütün kesimlerin alım gücünü artırmak için bir dizi finansal düzenleme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek düzenlemeler ile birlikte yediden yetmişe vatandaşın eli ekonomik olarak rahatlatılacak. Sıkılaşma politikası taviz vermeden uygulanacak, kamu harcamaları kısılacak, tasarruf tedbirleri artırılacak, tüketimi azaltacak birtakım önlemler alınacak. Sıkılaştırmanın yükü büyük oranda kamunun üzerinde olacak. Yatırım ve büyümelerle ilgili özel strateji uygulanacak.

BÜTÇE DIŞI BİR KURUŞ YOK

Tedbirler öncelikle kamudan başlayacak. Kayıt dışı paranın üzerine gidilecek, vergi kaçağını en aza indirecek tedbirler alınacak. Kamuda tasarruf dönemi başlayacak, bütçe dışı bir kuruş ödenek verilmeyecek. Tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek.

DESTEKLERE SINIRLANDIRMA

Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Belediyelere destekler sınırlandırılacak ve paralarını daha verimli kullanmaları konusunda uyarılacak. Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son bulacak. Araç alımı ve kiralaması kısıtlanacak. Araçlarla ilgili çizilen sınırların dışına çıkılmayacak. Araç talebinde bulunan kurumlara öncelik olarak Togg'a yönelmeleri sağlanacak. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar koyulacak. Yeni kamu binası alınmasına ve kiralanmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Kamu binası giderleri konusunda tam tasarruf tedbirleri uygulanacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri direkt reddedilecek. İhtiyaç halinde odalardaki personel sayısı artırılacak.

SEMİNER ADI ALTINDA TATİLE SON

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde, kendi bulunduğu yerde programlarını yapacak. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım mecburi ise personel sınırı olacak. Mesela, Ankara'daki bir kamu kurumu Antalya'daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara'da bunu kendi imkanları ile yapacak. Ayrıca kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

İHALE YASASI DEĞİŞECEK

Kamu İhale Yasası'nda önemli değişiklikler yapılacak. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.

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