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Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor

Kirada 1 Temmuz'dan sonra yüzde 25 zam sınırının devam edip etmeyeceği muğlaklığı sürerken, uzmanlar gerekli tedbirler alınmazsa tayin dönemi olarak bilinen yaz aylarının yaklaşmasıyla kiraların yükselebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 07:37, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:31
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Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor

Yaklaşık 2 yıldır yürürlükte olan kirada yüzde 25 zam sınırı uygulamasının 1 Temmuz'dan sonra devam edip etmeyeceği muğlaklığını korurken, ev sahipleri ve kiracılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle tayin dönemi olarak bilinen yaz aylarının yaklaşmasıyla uzmanlar gerekli tedbirler alınmazsa kiraların yükselebileceğine dikkat çekiyor. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, son birkaç yıldır gündemden düşmeyen yüksek kiralar ve sürekli artan konut fiyatlarına ilişkin yapılması gerekenleri anlattı. Yerel yönetimlerin fiyat belirlemede etkin olması gerektiğini ifade eden Akçam, çimento ve beton başta olmak üzere inşaat malzemelerindeki fahiş fiyatların kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti. Konut sorununa ilişkin çözüm önerilerinde bulunan Akçam, şunlar söyledi:

3. KONUTA VERGİ OLMALI

Kirada halihazırdaki uygulamanın kaldırılması gerekiyor. İkinci el konutlara uygun kredilerle insanların ulaşabilmesinin sağlanması çok önemli. İnsanların sınırsız konut sahibi olmalarının önüne geçilmesi için ikinci konutu olmasına rağmen üçüncü konutu almak isteyenlere ciddi bir vergi kriteri getirilmeli. Böylece yatırımcılar konuttan uzak tutularak, sadece barınma ihtiyacı olanların iş yeri, arsa ya da tarla talebi karşılanabilir. Şehirlerin etrafındaki banliyölere insanlarımız özendirilmeli, bunun için de merkeze ulaşımın sorun olmaktan çıkarılması uzun vadede çözüm olacaktır. Lokasyona göre, yerel yönetimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve STK'larla ortak bir Fiyat Belirleme Komisyonu kurulup, her bir konutun taşınmaz kimliği ile takip edilmek üzere rayiç fiyat oluşturulması da yüksek kira sorununa çözüm olabilir.

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