10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor

İhracata büyük katkı sunan sınır kapılarına bir yenisi daha ekleniyor. Irak'la ihracatımıza ivme katacak olan Ovaköy Sınır Kapısı ile Türkiye'den Basra'ya iki gün içinde ulaşılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 07:59, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:01
Yazdır
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor

Habur'dan sonra en stratejik ve Irak'a direkt olarak geçişi sağlayacak olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılışı için geri sayım başladı. Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sunacak olan kapının açılışı aynı zamanda İpek Yolu için bir milat olarak kabul ediliyor.

Öte yandan Ovaköy'ün açılmasıyla birlikte başta Musul ve Kerkük olmak üzere Türkmen vatandaşların yaşadığı bölgelerle direkt bir ulaşım kanalı açılmış olacak.

Türkiye ve Irak yönetiminin öncülüğünde Dohuk ile Şırnak Valilikleri arasında 2014'te imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy'ün açılması için Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında (IKBY) 6 yıldır imzalanması beklenen mutabakat ABD'nin baskıları sonucu hayata geçmiyordu.

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, karşılıklı atılacak adımlarla kapının açılmasına yönelik işlemlerde sona gelindi.

2 GÜNE DÜŞECEK

Projenin hayata geçmesiyle hem Türkiye hem de Irak için ticari anlamda en hızlı ve ekonomik yol açılmış olacak. Karayolu ile ülkenin en güneyine, Basra'ya kadar inme imkanı doğacak.

Gemiyle 20 gün süren yol, karayoluyla 1.5-2 güne kadar düşecek. Kalkınma Yolu Projesi olarak adlandırılan güzergah, 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olması nedeniyle de büyük önem taşıyor.

Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölge için ortak fayda üretecek.

Bu yol, Basra Körfezi'nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak kentlerini Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya bağlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da Bağdat üstünden Basra Körfezi'ne bağlayan hat sayesinde küresel ticaretten yüzde 12 pay alan Süveyş Kanalı mecburiyet olmaktan çıkarabilecek tek rotalardan biri olarak görülüyor.

Türkiye'de 30 kara, 8 demiryolu, 105 deniz ve 66 hava olmak üzere toplam 209 hudut kapısı bulunuyor. Kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 47, hava hudut kapılarında ise 13 gümrük müdürlüğü hizmet veriyor. Diğer taraftan, 10 serbest bölge gümrük müdürlüğü, 63 iç gümrük müdürlüğü bulunuyor.

10 YILDIR BEKLENİYORDU

10 yıldır açılmayı bekleyen kapıyla ilgili olarak kısa süre önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılmasının Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükü hafifleteceği, bu kapıda verilen gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağı, dolayısıyla Irak ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlayacağını belirtmişti.

Bolat, "Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek olan Ovaköy'ün açılmasını teminen Irak Hükümeti ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber