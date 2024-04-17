Antalya'da döşeme atölyesinde yangın
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döşeme atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 08:19, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:20
Payallar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevresindeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.