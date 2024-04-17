Edirne'de silahla vurulan kişi öldü
Edirne'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 09:15, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:16
İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde oturan Y.K. (49), henüz bilinmeyen nedenle M.Ö. (67) tarafından tabancayla vuruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.