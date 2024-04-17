Şarjda tutulan süpürge patladı, ev sahibini itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlamasıyla evi duman sardı.

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