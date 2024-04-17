Dolar/TL 32,53 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,4896'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 32,5320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 34,6180, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 40,5620'den satılıyor.

Yükseliş eğilimini dün üst üste 5. işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,2 artışla 106,4 seviyesinden kapatan dolar endeksi, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeler artıyor.

Son verilerin aradıkları güvene ulaşmanın muhtemelen beklenenden daha uzun süreceğini gösterdiğini dile getiren Powell, yüksek enflasyon devam ederse mevcut kısıtlama seviyesini gerektiği kadar koruyabileceklerine dikkati çekti.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret etmesinin de fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Hem ABD'de açıklanan veriler hem de Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını aktaran analistler, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin de risk iştahını törpüleyen başka bir etken olmaya devam ettiğini ifade etti.

Para piyasalarında Powell'ın açıklamaları sonrası, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 15, temmuzda yüzde 42, eylülde ise yüzde 67 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 seviyelerinin direnç, 106 ve 105'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.