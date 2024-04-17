Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 11:04, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:00
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.