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Altın, 'güvenli liman' olmaya devam ediyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, altın satışının son yıllarda arttığını, vatandaşların genellikle 22 ayar tel bilezik, gram altın veya cumhuriyet altını tercih ettiklerini belirterek, tüketicilere tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 11:22, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:06
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Altın, 'güvenli liman' olmaya devam ediyor

Sönmez, AA muhabirine, sektördeki gelişmeleri ve sahte altın konusunda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Dünyada altın fiyatının yükseldiğini ve bunun Türkiye'ye de yansıdığını vurgulayan Sönmez, jeopolitik riskler devam ettiği sürece altın fiyatlarında artışın sürebileceğini söyledi.

Sönmez, vatandaşların, son yıllardaki yükseliş eğilimi nedeniyle altını "güvenli liman" olarak gördüklerini ve bu nedenle yatırım açısından cazip hale geldiğini dile getirdi.

Vatandaşların alım satım farkı az olan ürünlere yöneldiğine işaret eden Sönmez, "Altına yatırım yapan vatandaşlarımız, genellikle 22 ayar tel bilezik, gram altın veya darphanenin bastığı cumhuriyet altınlarını tercih ediyor." diye konuştu.

- "Sahte altın" uyarısı

Son yıllarda her alanda olduğu gibi altın konusunda da replika ürünlerle karşılaşıldığına dikkati çeken Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Kuyumcular kendilerine gelen her sahte ürünü anlayacak kadar tecrübelidirler. Vatandaşlarımız mutlaka, tanıdığı, bildiği ve güvenli kuyumcudan alışverişini yapmalı. 'Altın cümle' bu. Kuyum yetki belgesi olan kuyumcular tercih edilmeli. Ucuz diye bilinmedik yerlerden altın alınmamalı. Özellikle Kuyumcular Odasının denetimindeki kuyumcuları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Son yıllarda internet sitelerinde de altın satılmaya başlandı. İnternet sitelerinde replika veya sahte ürünler satılıyor. Özellikle online alışverişlerde daha fazla dikkat edilmeli."

- "Darphane kapasitesini artırmalı"

Darphanenin kapasitesini artırması gerektiğini bildiren Sönmez, "Darphane gerekli kapasiteye ulaşmadığı sürece sektörde art niyetli insanlar ve stokçular bitmez." ifadelerini kullandı.

Düğün sezonunun yaklaştığını hatırlatan Sönmez, bu dönemde kuyumculuk sektörünün daha da hareketleneceğini söyledi.

Sönmez, "Geçtiğimiz günlerde iki kamu bankasına yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi. Bu düzenlemeyle kuyumcular ham maddeye daha rahat ulaşabilecek. Sıkıntısız, talepleri karşıladığımız iyi bir düğün sezonu geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

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