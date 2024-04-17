AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından TBMM Genel Kurulu'nun yeniden çalışmalarına başlamasıyla AK Parti, kanun teklifi hazırlıklarına hız verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında milletvekilleri, farklı alanlarda yeni kanun teklifleri üzerinde çalışıyor.

Fahiş fiyat artışıyla mücadelede cezalar artırılacak

İlk olarak Ticaret Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren teklifin TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca fahiş fiyat artışı yapan işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de teklifin çalışmaları sırasında tartışılacak.

Kripto varlıklarla ilgili düzenleme

Diğer bir kanun teklifi de kripto varlıklara ilişkin olacak. Bu teklife göre de uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapanların risklerinin azaltılması sağlanacak.

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmesi; finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma alanındaki kanun teklifinin de 30 maddeden oluşması öngörülüyor. Bu kanun teklifinde gemi geçiş ücretlerine ilişkin hükümler de yer alacak.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifiyle üniversite hastaneleri ile araştırma hastaneleri arasında geçiş yapan personelin, özlük haklarında kayıp yaşamaması hedeflenecek. Ayrıca bu teklifte idari kadrolardaki sağlık çalışanlarının da yöneticilik performansı almasına ilişkin hükümler bulunacak.

Bunların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin kanun teklifi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına sunulacak.