Munzur balı tescillendi

Tarım ve Orman Tunceli İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Munzur balı için verilen coğrafi işaret tescil belgesini Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na takdim etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, ''Munzur balının üretiminde ve pazarlanmasında kalite standartlarının korunması ve geliştirilmesi için gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum'' dedi.