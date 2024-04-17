Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması

Kabine toplantısının ardından öğretmen atamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamaları hakkında 'Yakında bir miktar atama yapacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmen atamalarına ilişkin yeni bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen TBMM'deki grup tolantısı öncesi Bakan Tekin'e öğretmen atamaları hakkında bir soru yöneltti.

Bakan Tekin konuya ilişkin: Öğretmen ataması ile ilgili sayı ve takvimi çalıştıklarını ifade etti.

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.