Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 34 FAM 72 plakalı otomobil ile 63 YY 691 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

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