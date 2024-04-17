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Bakan Bolat: Cari işlemler açığı 31,8 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda, 2023 yılı mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda toplam 28,3 milyar dolar azalarak 2024 Şubat ayı itibarıyla 31,8 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 14:25, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:25
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Bakan Bolat: Cari işlemler açığı 31,8 milyar dolara geriledi

Bakan Bolat, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2024 yılı şubat ayı cari işlemler dengesi verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bolat, dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda, 2023 yılı mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda toplam 28,3 milyar dolar azalarak 2024 Şubat ayı itibarıyla 31,8 milyar dolara gerilediğini belirtti. Aynı dönemde (Mayıs 2023-Şubat 2024 arası) yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise toplam 29,4 milyar dolar azalarak 92,9 milyar dolara gerilediğini kaydeden Bolat, "Şubat ayında, ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,2 oranında azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 oranında düşerek 6 milyar 771 milyon dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 15,2 yüzde puan artarak yüzde 75,7 seviyesine yükselmiş bulunmaktadır" dedi.

'YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACATIMIZ REKOR KIRDI'

2024 yılı şubat ayına dair rakamları değerlendiren Bakan Bolat, "2024 Şubat ayında, yıllıklandırılmış ihracatımız yüzde 1,6 artarak 258,7 milyar dolar ile rekor kırarken, yıllıklandırılmış ithalatımız yüzde 5,6 azalarak 351,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise yüzde 21,1 oranında azalarak 92,9 milyar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,2 yüzde puan artarak yüzde 73,6'ya yükselmiş durumdadır. Hizmetler gelirleri, şubat ayında yıllıklandırılmış bazda 101,1 milyar dolar ile rekorunu yenilerken, hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48,2 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İHRACATTA ARTIŞ VE İTHALATTA AZALIŞ BEKLENİYOR'

Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirler ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme yaşandığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 2024 yılı ilk çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) ihracat yüzde 3,6 oranında artış ile 63,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 12,6 oranında düşüş ile 84,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, böylelikle dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 41,2 oranında gerileme ile 20,5 milyar dolara gerilemiştir. Bu verilere göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüşün 2024 yılı ilk çeyreği itibarıyla devam etmesi beklenirken, ihracattaki artışlar ve ithalattaki düşüşler neticesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde ekonomik büyümeye net ihracatın pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. İhracatta artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibarı ile devam etmesi beklenirken, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir. Dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmaya dönük üretici ve ihracatçılarımızla yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdürürken, daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

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