Genç Sağlık Sendikası'ndan anlamlı hareket
Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Genç Sağlık Sendikası, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ederek onlara moral desteği sağladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 17:05, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:07
Genç Sağlık Sendikası Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Dinçer İlboğa yanındaki sendika ekibiyle birlikte Filistin'den gelen çocuklara
oyuncak dağıttı. İlboğa, bu anlamlı ziyaretin amacının çocukların tedavi sürecinde
moral bulmalarını sağlamak olduğunu belirtti.
Genç Sağlık Sendikası, sadece çalışma koşullarını iyileştirmekle kalmayıp toplumsal dayanışmayı da ön planda tutarak ülke genelinde benzer sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Sendika yetkilileri, gelecekte de benzer etkinliklerle topluma katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.