Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama

Bakan Tunç sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığının görevde yükselme sınavında sorulan sorulara ilişkin açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır.

Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır.

Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz.