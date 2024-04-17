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POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 17:49, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 18:20
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POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru süreci tamamlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama;

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 117'si Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 37.336 erkek ve 25.167 kadın olmak üzere toplam 62.620 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan ".Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 37.336 erkek ile 15.000 kadın aday olmak üzere toplam 52.336 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.050.00 TL (bin elli) olan sınav başvuru ücretini 18 Nisan 2023 Perşembe günü saat 09.00'dan 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız...

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