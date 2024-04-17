'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, enflasyon sorununun kalıcı çözümü için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Tüm dünya gibi Türkiye'nin de temel sorununun hayat pahalılığıyla katmerleşen enflasyon baskısı olduğunu aktaran Erdoğan, "Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır" diye devam eden Erdoğan, "Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız...Abuk sabuk vaatlerin adeta havada uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türk ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu inşallah zamanla hep birlikte daha da iyi göreceğiz" diye konuştu.

'EMEKLİ KART' GELİYOR

Erdoğa'ın açıklamalarının ardından, TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, hükümetin emekliler için atacağı adımların kulis bilgilerini paylaştı.

Sözcan, sayısı 3,5 milyonu bulan, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklileri ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları ise şu sözlerle paylaştı:

"10 bin TL ve altında maaş alan emeklilerin durumu zor. sayılarının 3,5 milyon olduğu ifade ediliyor. Onları rahatlatacak düzenlemeler lazım. Mesela bir haneye 10 bin TL ve altında gelir geliyorsa, kirada oturuyorsa ona uygun destek paketleri olacak. 'Emekli kart' düzenlemesi, içinde gıda, ısınma gibi harcamaların karşılanabileceği bir limit olacak. Bunun da ayrıca şartları olacak. Evi kendisine ait olmayacak ve başka bir geliri olmayacak.

AK Parti yönetimi buna yönelik bir düzenleme hazırlığı içerisinde. Yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Hayat pahalılığının vatandaşın cebinden götürdüğü belli. Enflasyonun getirdiği zorluklar belli. Bunlara yönelik en azından rahatlatmak amacıyla bir destek paketi üzerinde çalışılıyor.

Burada bölgesel farklılıklar da gözetilecek. Ankara ve İstanbul'da ev kiraları çok yüksek. Dolayısıyla ev kiralarına yönelik bir destek olacak. Mesela Erzurum'da havalar çok soğuk. Oralarda ısınma desteği daha fazla olacak. Bu tür bölgesel farklılıklar da olabilir. Buna yönelik çalışmalar yapılıyor."