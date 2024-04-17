Isparta'da FETÖ'den aranan ihraç astsubay yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca "6 yıl 3 ay" hapis cezası ile aranan ihraç Astsubay E.G Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.

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