Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif Genel Kurulda

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, teklifin içerik itibarıyla turizm sektörüne katkı sağlamayacağını savundu.

Kanun teklifinin meslek odalarının, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmadan hazırlandığını öne süren Çalışkan, teklifi olumlu bulmadıklarını bildirdi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, teklifin hızlıca komisyondan geçirildiğini; itiraz ve eleştirilerin görmezden gelindiğini söyledi.

Kanun teklifinin bazı sorunlara yol açacağını iddia eden Ergun, "Teklif, turizm rehberliğini değersizleştirerek bitirecek ve telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaratacaktır." dedi. Metin Ergun, teklifin turizme fayda sağlamayacağını savundu.

Teklifin yasalaşmasıyla turist rehberliği mesleğinin vasıfsız hale geleceğini ifade eden Ergun, turların rehber olmadan yapılmasının önünün açılacağını kaydetti. Ergun, teklifi desteklemediklerini bildirdi.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, teklifin turist rehberlerinin iş alanlarını kısıtlayacağını söyledi.

Teklifteki düzenlemeler için sektör temsilcileriyle istişare yapılmadığını ileri süren Sarıtaş, bu konuda adım atılması gerektiğini belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Sistemin daha iyi işlemesi, rehberlerin daha iyi hizmet vermesi adına yapılması gereken değişiklik varsa yapılmalı. Sektörde yer alan rehberlerimizin hemen hemen hepsi bu değişiklikten rahatsız." ifadesini kullandı.

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Arı, kazanın ilk anından itibaren kurtarma çalışmalarına katıldıklarını aktardı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün suçsuz olduğunu söyleyen Arı, tutuklama kararını doğru bulmadıklarını vurguladı.

- "Türkiye, dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir"

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, turist rehberliğinin stratejik bir meslek olduğunu ve yasalarla koruma altına alındığını ifade etti.

Turizmin, sosyal ve kültürel mirasın korunması açısından önem taşıdığını dile getiren Sarıbaş, "İktidarımız döneminde turizm altyapısının geliştirilmesi adına yaptığımız çalışmalar, Türkiye turizmini küresel anlamda dünya ile rekabet edebilecek üstünlüğe eriştirmiştir. Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde turizm bakımından dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Sarıbaş, turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında, bu hizmeti alanların bilgileri ve onayları dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilemeyeceğini kaydetti.

Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.