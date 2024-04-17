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Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı, itiraz üzerine düştü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi kırsal Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 31 Mart'taki seçimi kazanan Hasan Erdöl'ün (50) muhtarlığı, yapılan itiraz üzerine düştü. Hasan Erdöl'ün babasıyla aynı adı taşıdığı belirtilen kararın gerekçesinde, "Muhtar adaylığı pusulasında muhtar adayı olarak yalnızca Hasan Erdöl isminin yer aldığı, ancak hangi Hasan Erdöl olduğuna dair hiçbir açıklayıcı bilginin (anne adı, baba adı, doğum tarihi vb.) bulunmadığı görülmüştür" denildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 20:14, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 20:15
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Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı, itiraz üzerine düştü

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde İzmit'e bağlı kırsal Arpalık İhsaniye Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtar Orhan Süren, Hüseyin Güldibi ve Hasan Erdöl aday oldu. 249 seçmenli mahallede mevcut muhtar Orhan Süren 78, Hüseyin Güldibi 37, Hasan Erdöl ise 113 oy aldı.

O.K. isimli kişi, İzmit İlçe Seçim Kurulu'na giderek sonuçlara itiraz etti. O.K.'nın dilekçesinde, muhtar seçilen Hasan Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığı, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığı, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca aday olan Hasan Erdöl'ün dışarıdan seçmen getirdiği iddiaları yer aldı.

AYNI İSİMDE 2 KİŞİ

İlçe Seçim Kurulu, itirazın gerekçe ve delil içermediğini belirterek reddine karar verdi. O.K., bu kez İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu, dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını kabul etmedi. Kurul incelemesinde, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan 2 kişinin bulunduğunu, bunlardan birinin 75 yaşındaki Hasan Erdöl, diğerinin ise 50 yaşındaki oğlu Hasan Erdöl olduğunu belirterek, aday pusulasında hangisinin olduğunu belirtilmediği ifade edildi. İl Seçim Kurulu, seçimin iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde, "Muhtar adaylığı pusulasında muhtar adayı olarak yalnızca Hasan Erdöl isminin yer aldığı, ancak hangi Hasan Erdöl olduğuna dair hiçbir açıklayıcı bilginin (anne adı, baba adı, doğum tarihi vb.) bulunmadığı görülmüştür. Bu itibarla esasen hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiği anlaşılamamaktadır. Öte yandan oy pusulası, açıklayıcı bir bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak niteliktedir. Muhtar adaylığını söz konusu olmadığı dikkate alındığında seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddütte düşeceği açıktır" ifadeleri yer aldı. Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde seçim 2 Haziran'da yeniden yapılacak.

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