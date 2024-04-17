Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana geldi. Tarlasını sürmek isteyen Zeki Sezgin'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sezgin, devrilen traktörün altında kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sezgin, traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.