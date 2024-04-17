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Sarıyer'de taksici cinayeti: Bıçaklayıp yol kenarına attılar

SARIYER'de 34 TFY 89 plakalı taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 23:22, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:05
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Sarıyer'de taksici cinayeti: Bıçaklayıp yol kenarına attılar

Olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri Yanıkyürek'i öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"2 KİŞİ PARA İSTİYOR, ARKADAŞIMIZ DİRENİNCE VURUYORLAR"

Öldürülen taksicinin iş arkadaşı İlyas Uzun, "Olayın Tarabya'da olduğunu öğrendik. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 kişi, para istiyorlar. Arkadaşımız da direnince vuruyorlar. Daha sonra kendisini caddeye atıyorlar, arabayı da alıp kaçıyorlar. Bildiğimiz bu şu anda. Bıçakla öldürdüler. Gasp amaçlı biniyorlar. Saldırganlar yakalanmışlar. Şunu söylemek istiyorum; güvenliğimiz klasik sözler gibi yok, el kaldıranı alıyoruz. Güvenlik konusunda kime müracaat edelim, kime bir şeyler söyleyelim? Allah var yukarıda, herkesin çocukları var. Sabah işe gittiğimiz zaman gece evimize dönebilelim artık arkadaşlar. Taksicilerin kaderi bu olmasın yani. Bizim talebimiz taksilerimizi daha güvenli hale nasıl getirebiliriz? Bunu bizden daha iyi bilenler var ama bunu uygulamaya getirsinler bir an önce, yeter artık yani biz ölmek istemiyoruz artık, çoluğumuz çocuğumuz var" diye konuştu.

"BU BİR ÖNLEM ALSINLAR"

Öldürülen taksicinin meslektaşı Tuncay Tek; "Cebimizde birkaç yevmiye birikiyor, patronları da göremiyoruz. Tabi biz paraları ayrı ayrı tutuyoruz, bazen bozuk olmuyor, diğer işin parasından para üstü çıkartıyoruz. O anda da yolcu gördüyse tabi toplu parayı, o hamleye yelteniyor. Yakın zamanda üç mermi ile öldürülmüş bir arkadaşımız var. Vatandaşı alıp evine bırakırken, arkadan üç tane mermi sıkıyor. Bu güzelliklere, iyiliklere karşı bunlarla mı? Karşılaşacağız. Parası olan da olmayan da biniyor arabalarımıza. Kesinlikle kimseyi yolda bırakmıyoruz. Şu karşılaştığımız olaylar bizi çok yıpratıyor. Allah rızası için buna bir çare bulunsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, belediye başkanlarımızdan, yetkililerden hepsinden rica ediyoruz, buna bir önlem alsınlar. Biz de kendimizi bu ölümlerden kurtaralım" şeklinde konuştu. Taner Kiziroğlu ise, "Hiç kimseye yanlışı olmadı bu zamana kadar. Kimseye de yanlış yapmadı. Çok dürüst çalışan bir adamdı, yazık oldu yani. Artık bir an önce bunlara bir çare bulmaları lazım. Ben de 23 yıllık taksiciyim, herkesin çoluğu çocuğu var, adamın torunları vardı yazık günah yani. Artık güvenlikli bir şekilde olsun da kabin mi oluyor? ne olursa olsun" diye konuştu. Öldürülen taksicinin iş arkadaşlarından Murat Yavuz "Onun yerinde ben çalışıyordum. Aynı arabada 15 sene çalıştım. Ben geceye geçtim onu gündüze aldılar. Bir ay oldu daha, kısmet. Çok üzgünüz çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Devletin artık bu taksici cinayetlerine bir el atması lazım. Kabin koyulması lazımsa koyulsun. Bir şeyler yapılması lazım artık" dedi.

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