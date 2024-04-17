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Belediyenin borç afişine MHP'den alacak kalemli afişle cevap

Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, belediye binasına borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişi astı. Önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in partisi MHP ise buna cevap olarak içinde alacakların da bulunduğu aylık gelir gider dengesi afişini teşkilat binasına astı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 23:34, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:06
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Belediyenin borç afişine MHP'den alacak kalemli afişle cevap

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediyenin borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişini belediyenin ana binasına asma vaadinde bulunmuştu. Başkan Özçelik, verdiği sözü tutarak belediyenin borç listesini ve aylık gelir gider dengesi afişini ana binaya astı. Asılan listeye göre Alanya Belediyesi'nin kısa vadede ödenmesi gereken toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira.

İki afişte yazılan borçta 673 milyon 627 bin 208 lira fark var

Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in partisi MHP'nin binasına ise belediyenin borç listesinin yer aldığı başka bir aylık gelir gider denge afişi asıldı. Afişte yazılan borcun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu görüldü. MHP Alanya İlçe Teşkilatı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi, 10 yıllık süre zarfında bütçesini 40 kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10'unun altında bir borç ile ve halihazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleri ile devretmiş bulunmaktadır. Alacak kalemi eklenmiş Alanya Belediyesi 'Mali Durum Göstergesi' ektedir" ifadelerine yer verildi.

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