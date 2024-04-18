18 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Emeklilere yeni destekler gündemde
Emeklilere yeni destekler gündemde
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

18 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

18 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 00:01, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:04
Yazdır
18 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum buluşmasına iştirak edecek.

(Mardin/10.30/13.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret edecek, Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Çalıştayı'na katılacak, Bosna-Hersek HSYK'yı, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek, SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bosna-Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile bir araya gelecek, Aliya İzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulunacak.

(Saraybosna)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu"na katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mart ayı konut satış, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini kamuoyu ile paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği zirvesi ikinci gününde devam edecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/22.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet dördüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin final serisi başlayacak; YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ilk maçta Danilo's Pizza Bursa Antspor'u konuk edecek.

(Muğla/18.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber