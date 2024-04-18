18 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum buluşmasına iştirak edecek.

(Mardin/10.30/13.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret edecek, Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Çalıştayı'na katılacak, Bosna-Hersek HSYK'yı, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek, SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bosna-Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile bir araya gelecek, Aliya İzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulunacak.

(Saraybosna)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu"na katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mart ayı konut satış, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini kamuoyu ile paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği zirvesi ikinci gününde devam edecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/22.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet dördüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin final serisi başlayacak; YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ilk maçta Danilo's Pizza Bursa Antspor'u konuk edecek.

(Muğla/18.00)