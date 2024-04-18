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Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek

Sağlık sisteminde sıkışıklığa sebep olan 'gidilmeyen randevulara' karşı alınan tedbirler bir türlü yeterli olmuyor. Tedbir üzerine tedbir alınırken ilk üç ayda 6 milyon kişi randevusuna gelmedi. Şimdi de "randevuma geleceğim" onayı alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 07:30, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 07:26
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Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı, hastanelerde doktor sıralarını ve izdihamı sona ediren Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) tıkanmaları aşmak için tedbir üzerine tedbir alıyor. Ancak, hekim randevusu almak problem olmaya devam ediyor. Getirilen yaptırımlara rağmen alınan randevulara gelinmemesinin önüne geçemeyen bakanlık, şimdi de hastalardan "randevuya icap etme" onayı isteyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ile kapasite sıkıntılarını aşmak için yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

SADAKAT ARTIYOR

Koca, geçen sene 23 milyon kişinin randevu alıp gelmediğini hatırlatarak, 2024'ün ilk üç ayında bu sayının 6 milyon olduğunu bildirdi. Koca şunları kaydetti: Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. 25 milyon vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor. Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek amacıyla 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre yüzde 20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiç bir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci defa randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. İlave tedbirler almaya da devam edeceğiz.

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