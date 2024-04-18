Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı

Bakan Şimşek Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı konuşmada Merkez Bankası'nın mali taraftan gerekli yardımı alacağı konusunda kararlı oldukları mesajını verdi.

Şimşek yatırımcılarla görüşmelere dair "Yatırımcıların ortodoks politikalara dönüş konusunda şüpheleri vardı ancak merak ettikleri konu programın ne kadar süreceği değil, programın detayları" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin büyük ölçekli bir ekonomi olduğunu ve son 20 yılda çok büyük yol kat ettiğini ifade eden Şimşek yapısal reformların hayata geçirilmesinin büyümeyi destekleyip rekabeti arttırılabileceğini söyledi.

Yatırımcılara seslenen Şimşek Haziran 2028'e kadar seçim olmayacağını, bunun da siyasi istikrar sağlayacağını, özel sektörün canlı olduğunu, borçluluk anlamında Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı konumda olduğunu belirtti.