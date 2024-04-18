Meteoroloji'den 16 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

16 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan 16 kent için sarı kodlu uyarı yayımlandı. İşte o kentler:

"Aksaray, Amasya, Çorum, Edirne, Giresun, Kayseri, Kırklareli, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat"

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu,iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık