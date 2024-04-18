Prof. Naci Görür 'korkutuyorsunuz' diyenlere ateş püskürdü

Türkiye'nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da olası büyük İstanbul depremine yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2023 yılında katıldığı bir programdan kesit paylaşarak uyarılarını sürdürdü. Görür, "Niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun" diyenlere çok sert tepki gösterdi. Deprem bilimci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu son gönderiyi ocak 2023'de yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar" ifadelerini kullandı.

Görür ikinci paylaşımında şunları kaydetti:

"Ocak 2023'de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?"

"Yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir"

Görür hatırlattığı uyarısında şunları söylemişti:

"Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. 'Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz.' Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmaz lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul'da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor."

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaşımı tepki çekmişti

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağı iddiası tepki çekmişti. Ercan dün yaptığı paylaşımında da "Ben de mi kanıtsız "her an deprem olabilir" diyenlerin kervanına katılıp, halkı yersiz gereyim" ifadelerini kullanmıştı.