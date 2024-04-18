Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı ağırlayacak

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmeler kapsamında, çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Görüşmelerde, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı, daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

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