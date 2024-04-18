En düşük emekli maaşı için 3 formül!
En düşük emekli maaşı için 3 formül!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
İkinci el otomobil satışları yılın ilk 3 ayında yüzde 13 artış yakaladı
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Devlet kemer sıkacak! Harcamalar kısılacak verimlilik artırılacak
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Şimşek: Türkiye diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Sağlıkta yeni dönem! Randevu alan hastadan 'gelme' teyidi istenecek
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Emekliye refah payı geliyor! Tarih belli oldu
Emekliye refah payı geliyor! Tarih belli oldu
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Hamas'tan Erdoğan'a övgü: Sözlerinden gurur duyduk
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif kabul edildi
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
Bakan Bolat açıkladı: Rekabet kanununda fahiş fiyat ayarı
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon aylık ve yıllık bazda düşecek
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
Bakanlar Kurulu ile MYK'da değişim olacak mı?
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
'Emekli kart' geliyor! İşte desteğin şartları
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tunç'tan GYS'de sorulan sorulara ilişkin iddialara yalanlama
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
Üniversiteden 'Bolu'yu Karabük yaptırmam' diyen Tanju Özcan'a yanıt
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
EGM'den 'BombacıMülayim01' adlı hesap ile ilgili açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Hatay ve Ordu kararı
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor'
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Hastaneden randevu alıp gitmeyenlere yeni tedbirler geliyor
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Anayasa Mahkemesinden, hükümlü ve tutuklulara tek tip kıyafete iptal
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 9.564,85 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 10:01, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:02
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,38 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 9.564,85 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile taş toprak olurken, tek kaybettiren yüzde 1,47 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybıyla 9.530,47 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani artık programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor."

Analistler, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber