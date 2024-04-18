Çöl tozu etkili oldu, araçlara çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek İstanbul için çamur yağmuru uyarısında bulunmuştu.

Çamur yağmuru İstanbul'un birçok ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili oldu.

Sabah evlerinden çıkıp araçlarının yanına giden vatandaşlar araçlarının çamur kalıntılarıyla kaplandığını gördü.