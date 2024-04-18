Interpol tarafından aranan dolandırıcı İzmir'de yakalandı

Operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası aranma kaydı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve Interpol aracılığıyla mavi bültenle aranan A.B. yakalandı.

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