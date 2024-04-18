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Ramazan Bayramı tatilinin trafik kazası istatistikleri

Ramazan Bayramı tatilinde en çok trafik kazası İstanbul'da yaşanırken, en az kaza Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 11:48, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:35
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Ramazan Bayramı tatilinin trafik kazası istatistikleri

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilinin yine 9 gün olarak belirlendiği 2016'ya kıyasla araç sayısında yüzde 39,3, sürücü sayısında yüzde 26,6 ve nüfustaki yüzde 7 artışa rağmen, bu bayram tatilinde trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 50,7 azaldı.

Kazalarda yaralanan kişi sayısı da 2016'da 12 bin 726 iken, 2024'te yüzde 15,1 azalarak 10 bin 810 oldu.

- En çok kaza ve can kaybı İstanbul'da

Tatil süresince en çok kazanın yaşandığı 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa, en az kazanın meydana geldiği iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu.

İstanbul'da 779, İzmir'de 380, Ankara'da 342, Antalya'da 293, Bursa'da 224, Iğdır'da 10, Hakkari'de 8, Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de ise 4'er trafik kazası meydana geldi.

Kazalar sonucunda en çok can kaybı sırasıyla İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara'da kaydedildi.

İstanbul'da 7, Denizli'de, Gaziantep'te ve Aydın'da 5'er kişi, Ankara'da ise 4 kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

- Sürücü kusurunda ilk sırada hız geliyor

Bayram tatilinde yaşanan 6 bin 530 kazanın yüzde 37,3'ü aşırı hız, yüzde 15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi, yüzde 9,4'ü arkadan çarpma, yüzde 7,9'u dönüş kurallarına uyulmaması nedeniyle ve yüzde 7,4'ü de diğer sebeplerle meydana geldi.

Tatilde en sık karşılaşılan kaza türü ise yüzde 33,4 oranla yandan çarpma oldu. Devrilme ve savrulma kazaları yüzde 13 ile ikinci sırada yer alırken, yayaya çarpma ve yoldan çıkma kazaları yüzde 12,8'lik oranla üçüncü sırayı paylaştı.

Kazalar yüzde 10,7 arkadan çarpma, 6,2 karşılıklı çarpışma, 1,7 duran araca, engele veya cisme çarpma şeklinde gerçekleşti.

Diğer kategoride yer alan kazalar ise yüzde 7,7'lik paya sahip oldu.

- Bakan Yerlikaya: "Trafik kurallarına uyalım"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince trafik kurallarına uyan tüm sürücülere teşekkür etti.

Kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Denetimlerde amacımız ceza kesmek değil, kurallara uyma bilincini artırmak. Kazaları önlemek için hepimize büyük görev düşüyor. Trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım." diye konuştu.

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