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MSB: Kürecik, NATO müttefiki olmayan ülkelerle veri paylaşmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kürecik'teki NATO radarından elde edilen bilgilerin NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşıldığını, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımın söz konusu olmadığını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 12:31, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:32
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MSB: Kürecik, NATO müttefiki olmayan ülkelerle veri paylaşmıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık olarak bölgedeki savunma ve güvenlik konularını yakından takip ettiklerini vurgulayan kaynaklar, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren tüm gelişmeler yakından takip edilmiş, muhtemel gelişmelere yönelik alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir.

Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; ülkemiz bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür.

Türkiye, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara karşı tutarlı, insani ve adaletli tutumunu devam ettirmektedir. Bölgesel barışa ve istikrara önem veriyoruz ve bunun için gerekli adımları atıyoruz. Hadiselerin tırmanması olayları bölgesel bir savaşa dönüştürebilir. Ayrıca Gazze'de yaşanan katliamın uluslararası kamuoyunun gözenden kaçırılmaması yönünde hassasiyet gösteriyoruz.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına ve saldırılarının bölge ülkelerine de yansımasından endişe ederek uluslararası toplumu göreve çağırdık. Bölgemizin istikrarını bozacak, küresel çatışmalara neden olacak gelişmelerin yaşanmaması için çabalarımızı sürdürmekteyiz. İtidalli davranarak geniş bir bölgesel çatışmanın kapılarını aralayacak adımlardan kaçınmanın ve bölge ülkelerinde sağduyunun hakim olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."

ABD uçakları ile İncirlik'te yapılan eğitimler

Bakanlık kaynakları, ABD bombardıman uçaklarının önceki günlerde İncirlik'te gerçekleştirdiği eğitimlere de değindi.

Kaynaklar, "15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait B-1B uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ABD uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda bir kaç kez yapılan eğitimlerdir. Ve icra edilen eğitim de çok daha önceden planlanmış olup, son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kürecik'teki radar

Bakanlık kaynakları, Kürecik'teki NATO radarının İran'ın İsrail'i vurduğu sırada İsrail'e bilgi aktarıp aktarmadığı konusunda ise "Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir" dedi.

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