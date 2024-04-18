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MSB: Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit'te kilidin bu yaz kapanacağını, öngörülemez, alışılmadık, PKK'nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonların devam ettirileceğini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 12:40, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:34
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MSB: Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Bölgede operasyonların 7-24 hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, "Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak. Ve bu kilit kapanırken hangi prensipler doğrultusunda çalışacağımızı Bakanımız açıkladı. Öngörülemez, alışılmadık, PKK'nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek" denildi.

Son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 748 oldu.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalandı, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısı 2 bin 485'e, hududu geçmeden engellenene kişi sayısı da 46 bin 305'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha 04 Nisan'da Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu. Ayrıca, son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.

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