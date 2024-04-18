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İstanbul'da at eti baskını: At eti ve kesilmeyi bekleyen 3 at bulundu

İstanbul'da at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 13:05, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:06
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İstanbul'da at eti baskını: At eti ve kesilmeyi bekleyen 3 at bulundu

İstanbul'da ekipler gelen ihbar üzerine verilen adrese baskın düzenledi. Bir ahırda kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakatatları bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kesim yapan kişilere ait olduğu değerlendirilen iki gecekonduya baskın yapıldı.

Şüphelilerin baskın öncesi evleri terk ettikleri anlaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından ahır içerisinde bulunan 3 at, Sultangazi Belediyesi'ne ait binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altında alındı.

Etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere Sultangazi Belediyesi veterinerlik işleri şefliğine götürüldü.

Kesim yapan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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