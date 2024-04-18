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AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

AK Parti'de yerel seçim sonrası değerlendirme süreci devam ediyor. Dün gerçekleşen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da sonuçlar ayrıntılarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrak değişimi mesajı verdiği öğrenildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 13:23, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:25
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AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

AK Parti'de 31 Mart'ın ardından gerçekleşen ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında sonuçlara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Seçimin sayısal sonuçları ile illerdeki durum ele alındı. Şimdi sırada bu veriler ışığında siyasal sonuçların değerlendirilmesi var.

DEĞİŞİM MESAJI

NTV'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK'nın açılış konuşmasında uzun bir seçim değerlendirmesi yaptı.

Sonuçların üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bayrak değişimine gideceğiz. Bünyemizde gerekli değişimleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yıl sonuna doğru yapılması planlanan kongrenin de parti içinde bir yenilenme fırsatı sunacağını söyledi.

Yönetim kademelerinde değişimin kongreden önce olabileceği de belirtiliyor.

MEVCUT EKONOMİ PROGRAMI DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti seçmeninin sandığa gitmediğini ifade etti. Bu durumun altında yatan nedenin ortaya çıkartılması gerektiğini aksi halde sorunun süreceğini söylediği de öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye yönelik de mesaj verdi.

Fahiş artışlara değinen Cumhurbaşkanı, gerekli önlemlerin alınacağını ve yeni dönemde sıkı tedbirler getirileceğini belirtti.

Erdoğan mevcut ekonomi programının da süreceğini kaydetti.

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