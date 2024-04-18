Öğrencisini 'Heimlich manevrası'yla kurtardı
Isparta'da bir çocuk şeker yerken soluk borusuna şeker kaçtı. O sırada yanında bulunan öğretmen, öğrenciyi "Heimlich manevrası" ile kurtardı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 14:25, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:26
Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda bir öğrencinin nefes borusuna şeker takıldı.
Koridorda durumu fark eden öğretmen Özlem Kara, yanına gidip kontrol ettiği öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayat kurtaran öğretmen Kara'nın, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı öğrenildi.