Öğrencisini 'Heimlich manevrası'yla kurtardı

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayat kurtaran öğretmen Kara'nın, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı öğrenildi.

Koridorda durumu fark eden öğretmen Özlem Kara, yanına gidip kontrol ettiği öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

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